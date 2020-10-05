OGM nedir? OGM başvuruları ne zaman? OGM başvuruları nasıl yapılır? OGM başvuru şartları nelerdir?
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OGM nedir? OGM başvuruları ne zaman? OGM başvuruları nasıl yapılır? OGM başvuru şartları nelerdir?

05.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:33
OGM nedir? OGM başvuruları ne zaman? OGM başvuruları nasıl yapılır? OGM başvuru şartları nelerdir?

Orman Genel müdürlüğü (OGM) başvuruları ne zaman? OGM başvuruları nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü (OGM) memur alımı başvuru şartları nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) yapacağı, sözleşmeli orman muhafaza memuru ve orman mühendisi alımı için başvuru süreci başlıyor. Peki, OGM başvuru tarihi ne zaman?

OGM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

5 Eki 2020'de başlayacak ve 9 Ekim'de sona erecek. Başvuru yapacak olan adaylar işlemlerini en geç 4 gün içerisinde yani 9 Ekim'e kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. Kaynak: OGM 274 İşçi Alımı | Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

OGM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden başvuru gerçekleşir. Başvuru için öncelikle İŞKUR bilgileriniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra " İŞYERİ ÜNVANI " kısmında "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" yazdıktan sonra "ARA" butonuna tıklayarak illanlara ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz

OGM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaşını tamamlamış olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ,

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Adayların açık iş ilanında belirtilen öğrenim durumuna ve özel şartlara haiz olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

İlanda belirtilen ilde ikamet ediyor olmak,

Türk vatandaşı olmak.

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Haber Yorumları (2)
C.V.B.: her sene yapıyorum ama
Cevap Yaz Yayından Kaldır
E.: bu başvurulardan bizi mi alıcaklar ya
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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