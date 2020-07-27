OGM Müdürü Karacabey: Ada çayı ihracatının 2020'de 550 tona çıkacağını öngörüyoruz ORMAN Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, "Geçen yıl sadece ada çayı ihracatı ülke ekonomisine 60 milyon TL gelir sağladı.

ORMAN Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, "Geçen yıl sadece ada çayı ihracatı ülke ekonomisine 60 milyon TL gelir sağladı. Geçen yıl 455 ton olan ada çayı ihracatının 2020'de 550 tona çıkacağını öngörüyoruz" dedi.

Karacabey yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin farklı iklim ve ekolojik koşullarının, zengin florası ile önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Tıbbi ve aromatik bitki pazarının dünyada 110 milyar doları aşarken, Türkiye'nin aldığı payın 3 milyar doları bulduğunu ifade eden Karacabey, "Bu alandaki potansiyeli görerek, pazarın büyümesine ve orman köylüsüne katkı sağlamak için Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'ni kuran OGM, bu merkezde tamamı doğal bitki çayları, uçucu ve sabit yağlar üretiyor. Ada çayı da bu merkezde işlenen önemli bitkilerden birini oluşturuyor" dedi.

'EKONOMİK ÖNEM TAŞIYOR'Türkiye'de 97 tür ada çayı olduğunu kaydeden Karacabey, "Antalya, Muğla gibi Akdeniz Bölgesi'nde geniş yayılış gösteren ve ülkemizde yetişen türlerinin yarısı endemik olan ada çayı bitkisi, uçucu yağ açısından oldukça zengindir. Yılda birden fazla hasat yapılabilen bu faydalı bitki, gerek tıbbi gerekse de baharat olarak kullanımlarından ötürü ekonomik önem taşıyor. Gıda, ilaç, kozmetik ve parfümeri endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ada çayı, ormanlık sahalarımızda yaklaşık 70 bin hektar alanda 9 bin ton faydalanılabilir olarak bulunuyor" ifadelerini kullandı.'60 MİLYON TL İHRACAT GELİRİ ELDE EDİLDİ'Karacabey, geçen yıl sadece ada çayı ihracatının ülke ekonomisine 60 milyon TL gelir sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 455 ton olan ada çayı ihracatının 2020'de 550 tona çıkacağını öngörüyoruz. Gıda, ilaç, kozmetik ve parfümeri endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ada çayı, ormanlık sahalarımızda yaklaşık 70 bin hektar alanda 9 bin ton faydalanılabilir olarak bulunuyor. Orman Genel Müdürlüğü olarak 2019 yılında 455 ton ada çayı üretimi oldu. 2019 yılı içerisinde ada çayından 2 bin 317 ton miktarına karşılık ihracat geliri yaklaşık 9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ada çayı yağından ise 2019 yılı içerisinde 60 milyon TL ihracat geliri elde edildi."

Kaynak: DHA