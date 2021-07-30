OGM 'İyi ki varsın Şahin' paylaşımı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Marmaris'te itfaiyecilere su götürürken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in fotoğrafını sosyal medya hesaplarından "İyi ki varsın Şahin" yazılı kapak fotoğrafıyla paylaştı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Marmaris'te itfaiyecilere su götürürken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in fotoğrafını sosyal medya hesaplarından "İyi ki varsın Şahin" yazılı kapak fotoğrafıyla paylaştı.

Marmaris ilçesindeki orman yangınında itfaiyecilere su dağıtırken, dumandan etkilenen ardından motosikletinden düşüp alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Şahin Akdemir memleketi Köyceğiz'de toprağa verilmişti.

Yangından kısa süre önce son paylaşımı ile Türkiye'nin gündemine oturan Şahin Akdemir için pek çok kesimden taziye mesajı yayınlandı.

Şahin Akdemir için Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulunuldu. Kapak fotoğrafını Şahin'in fotoğrafı ile güncelleyen Orman Genel Müdürlüğü, görseli "İyi ki varsın Şahin" mesajı ile paylaştı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı