OGM: Hava ve kara araçları için 1,5 milyar TL bütçe ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OGM: Hava ve kara araçları için 1,5 milyar TL bütçe ayrıldı

OGM: Hava ve kara araçları için 1,5 milyar TL bütçe ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORMAN Genel Müdürlüğü'nce (OGM) 2021'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın mevsiminin başlamasıyla çalıştırılmaya başlanan hava ve kara araçları için toplam 1,5 milyar TL bütçe ayrıldığı, yıl sonuna kadar harcama yapılacağı açıklandı.

ORMAN Genel Müdürlüğü'nce (OGM) 2021'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın mevsiminin başlamasıyla çalıştırılmaya başlanan hava ve kara araçları için toplam 1,5 milyar TL bütçe ayrıldığı, yıl sonuna kadar harcama yapılacağı açıklandı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı yatırım programında helikopter alımı projesine gösterilen 1000 TL 'İz ödenek' olup muhasebesel bir terimdir. Projenin halen devam eden bir proje olduğunu göstermek amaçlıdır. Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın mevsiminin başlamasıyla çalıştırılmaya başlanan hava ve kara araçları için toplam 1,5 milyar TL bütçe ayrılmış olup, yıl sonuna kadar harcama yapılacaktır" denildi.Yapılan diğer açıklamada, Ormanspor kadın ve erkek basketbol takımına 40 milyon TL bütçe ayırıldığı iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Spor yatırımlarımız kurumumuzun döner sermaye bütçesinden karşılanmakta olup, 2 Süper Lig takımı ve bölge müdürlüklerimiz kanalıyla Türkiye çapında destek verdiğimiz amatör takımlara ayırdığımız toplam bütçemiz 15 milyon TL'dir. Dolayısıyla haberde ortaya atılan iddialar gerçeklikten uzaktır" ifadesine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
MÜHENDİSE SOSYAL MEDYA TUZAĞI: 370 BİN LİRASINI KAPTIRDI
MÜHENDİSE SOSYAL MEDYA TUZAĞI: 370 BİN LİRASINI KAPTIRDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Eda Erdem Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
OGM: Hava ve kara araçları için 1,5 milyar TL bütçe ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 13:02:14. #1.15#

title