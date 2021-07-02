OGM'den yangın söndürme havuzu uyarısı
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OGM'den yangın söndürme havuzu uyarısı

OGM'den yangın söndürme havuzu uyarısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), vatandaşları yangın söndürme havuzlarına girilmemesi konusunda uyardı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), vatandaşları yangın söndürme havuzlarına girilmemesi konusunda uyardı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz gün Osmaniye'de 2 çocuğun yangın söndürme havuzuna girerek hayatlarını kaybettiği olay üzerine harekete geçildiğini bildirdi. Ülke genelinde 4 bin 150 adet yangın havuzu ve göleti bulunduğu belirtilerek, "İnşa edilen tüm yapıların etrafı dikenli tel örgü ile çevrilerek, kapıları kilitleniyor. Yapı etrafına uyarıcı tabelalar asan OGM yetkilileri, insanların buradan uzak durmalarını sağlamak için havuzların ve göletlerin bulunduğu çevre köylerde uyarıcı anonslar da yapıyor. Vatandaşlarımızın bu havuzlara girmemelerini, çocuklarını da bu konuda uyarmalarını ve sahip çıkmalarını önemle rica ediyoruz" denildi.   

Ormanların yüzde 55'inin yangına hassas bölgelerde yer aldığı Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü, ormanların korunması için her türlü tedbiri alarak, gerekli yatırımları yapıyor. Orman yangınları sırasında, doğal su kaynaklarına erişimin zor olduğu yerlerde havadan ve karadan araçların su ihtiyacını sağlamak için Türkiye genelinde 2 bin 429 adet yangın havuzu ve bin 721 adet gölet inşa eden Orman Genel Müdürlüğü, bu alanların bakımlarını düzenli olarak yaparak, her an kullanıma hazır tutuyor.


- Ankara
OGM'den yangın söndürme havuzu uyarısı
OGM'den yangın söndürme havuzu uyarısı
OGM'den yangın söndürme havuzu uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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