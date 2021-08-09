OGM'den 'iz ödenek' açıklaması
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OGM'den 'iz ödenek' açıklaması

OGM'den 'iz ödenek' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OGM'den 'iz ödenek' açıklamasıORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), helikopter alımı projesi için gösterilen bin TL'nin 'iz ödenek' olup muhasebesel bir terim olduğunu duyurdu.

OGM'den 'iz ödenek' açıklaması

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), helikopter alımı projesi için gösterilen bin TL'nin 'iz ödenek' olup muhasebesel bir terim olduğunu duyurdu.

OGM, orman yangınlarıyla mücadele için ayrılan kaynak üzerinden yapılan tartışmalar hakkında açıklamada bulundu. Yazılı açıklamda, helikopter alımı için bin TL kaynak ayrıldığı iddiasına ilişkin, "Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı yatırım programında helikopter alımı projesine gösterilen bin TL 'iz ödenek' olup muhasebesel bir terimdir. Projenin halen devam eden bir proje olduğunu göstermek amaçlıdır" denildi.

'YIL SONUNA KADAR HARCAMA YAPILACAK'

Orman yangınlarıyla mücadelede kara ve hava araçları için 1,5 milyar TL bütçe ayrıldığı bildirilen açıklamada, "2021 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın mevsiminin başlamasıyla çalıştırılmaya başlanan hava ve kara araçları için toplam 1,5 milyar TL bütçe ayrılmış olup, yıl sonuna kadar harcama yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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