OGM'den Beypazarı ilçesindeki yangına ilişkin açıklama Açıklaması
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OGM'den Beypazarı ilçesindeki yangına ilişkin açıklama Açıklaması

04.10.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.10.2020 15:39
OGM'den Beypazarı ilçesindeki yangına ilişkin açıklama Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ankara'nın Beypazarı ilçesi Dereli Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam etttiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ankara'nın Beypazarı ilçesi Dereli Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam etttiğini bildirdi.

OGM'den yapılan açıklamada, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Beypazarı Orman İşletme Şefliği bölgesi Dereli Mahallesi mevkisinde saat 13.30'da orman yangını çıktığı kaydedildi.

"Yangının kontrol altına alınma çalışmalarının devam ettiği" aktarılan açıklamada, bu çalışmalar için 1 helikopter ve 10 arazözün bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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