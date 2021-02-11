OGM'den, 14 Şubat için fidan bağışı kampanyası

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), 14 Şubat Sevgililer Günü için 'Yeşil Aşk' kampanyası başlatarak, sevdiklerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri fidan bağışına çağırdı.

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), 14 Şubat Sevgililer Günü için 'Yeşil Aşk' kampanyası başlatarak, sevdiklerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri fidan bağışına çağırdı.

OGM, ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması için bu yıl Sevgililer Günü'nde sevdiklerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri fidan bağışına çağırdı. OGM tarafından başlatılan '14 Şubat İçin Yeşil Aşk' kampanyası kapsamında 'www.yesilask.com' internet sitesinden fidan bağışı yapılabiliyor. Kampanya kapsamında internet sitesi üstünden fidan bağışında bulunanlara dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikaları veriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı