OGM bünyesine işçi alımı mı olacak? OGM işçi alımı için kimler başvurabilir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

OGM bünyesine işçi alımı mı olacak? OGM işçi alımı için kimler başvurabilir?

05.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:59
OGM bünyesine işçi alımı mı olacak? OGM işçi alımı için kimler başvurabilir?

OGM işçi alacağını duyurdu. Şartları sağlayan kişilerin başvuruları değerlendirilecek ve işe alım önümüzdeki aylarda gerçekleşecek. Peki kimler bu pozisyonlara başvurabilir? Detaylar haberimizde.

Samsun Orman Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı ve 64 şehre KPSS şartsız işçi alımı başvurusunun başladığına yer verildi. Herhangi bir KPSS şartı aranmayan bu iş tanımı için tüm başvuruların titizlikle değerlendirileceği belirtildi.

YAPILAN AÇIKLAMADA NE DENİLDİ?

"Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 05- 09/10/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir."

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2.18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Adayların açık iş ilanında belirtilen öğrenim durumuna ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.İlanda belirtilen ilde ikamet ediyor olmak.

İlgili Haberler

Diyanet personel alımı 2020 başvuruları ne zaman? Diyanet personel maaşları ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı duyuruları
Diyanet personel alımı 2020 başvuruları ne zaman? Diyanet personel maaşları ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı duyuruları
Kırmızı Oda 4. bölüm izle! Kırmızı Oda 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda dizisi oyuncuları kimler? Kırmızı Oda konusu ne?
Kırmızı Oda 4. bölüm izle! Kırmızı Oda 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda dizisi oyuncuları kimler? Kırmızı Oda konusu ne?
AUZEF kayıt yenileme, yeni kayıt ne zaman? 2020 - 2021 İÜ AUZEF akademik takvimi
AUZEF kayıt yenileme, yeni kayıt ne zaman? 2020 - 2021 İÜ AUZEF akademik takvimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Melania Trump Mustafa Şentop
Magazin Şehrazat Seda Sayan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Babel Falcao Can Bartu Özgür Yankaya Ali Palabıyık
Daha Fazla Beşiktaş Enflasyon Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: OGM bünyesine işçi alımı mı olacak? OGM işçi alımı için kimler başvurabilir? - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 10:59:31. #1.15#
title