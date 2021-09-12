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OGM: "Bugün çıkan 4 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
OGM:

Orman Genel Müdürlüğü bugün çıkan 4 orman yangının tamamının kontrol altına alındığını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü bugün çıkan 4 orman yangının tamamının kontrol altına alındığını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Orman yangınları %90 insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Dikkat edeceğiz, çevremizi uyaracağız, ormanlarımızı birlikte koruyacağız. Eskişehir Mihalıççık, Bursa Yıldırım, Denizli Pamukkale ve İzmir Seferihisar bölgelerinde meydana gelen 4 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Haber: OGM: 'Bugün çıkan 4 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık' - Haberler
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