OGM başvuruları ne zaman? OGM personel alım şartları nelerdir? OGM Anerde? OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
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OGM başvuruları ne zaman? OGM personel alım şartları nelerdir? OGM Anerde? OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

09.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:07
OGM başvuruları ne zaman? OGM personel alım şartları nelerdir? OGM Anerde? OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde çalışmak isteyenler adaylar başvurular 14 Ekim tarihinde başlayacak. OGM personel alım şartları nelerdir? OGM personel alım başvurusu nasıl yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 102 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adayların nasıl başvuru yapacağı, başvuru tarileri ve personel alım şartları ile bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

OGM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

OGM başvuru tarihi 14 Ekim tarihinde başlayacak ve 21 Ekim saat 23.59'da son bulacaktır.

OGM PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar http://isealim.ogm.gov.tr adresinden E-devlet şifreniz ile giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz. EK-2'de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir. Adaylar Ek-2'de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla olan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecektir.

OGM PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

-657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

-2018 yılı KPSS (B) grubu Önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

- Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir. Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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