OGM: 6 ilde 11 yangına müdahale sürüyor
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OGM: 6 ilde 11 yangına müdahale sürüyor

OGM: 6 ilde 11 yangına müdahale sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), 7 günde 152 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde 11 yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), 7 günde 152 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde 11 yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Son 7 gün içinde 38 ilde toplam 163 orman yangını ile mücadele ettik. Tam 152 yangını kontrol altına aldık. 6 ilde devam eden 11 orman yangınını kontrol altına almak için havada ve karada var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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