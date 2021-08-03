OGM: 6 ilde 11 yangına müdahale sürüyor

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), 7 günde 152 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde 11 yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), 7 günde 152 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde 11 yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Son 7 gün içinde 38 ilde toplam 163 orman yangını ile mücadele ettik. Tam 152 yangını kontrol altına aldık. 6 ilde devam eden 11 orman yangınını kontrol altına almak için havada ve karada var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı