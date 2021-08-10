OGM: 275 orman yangınından 272'si kontrol altına alındı
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OGM: 275 orman yangınından 272'si kontrol altına alındı

OGM: 275 orman yangınından 272'si kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OGM: 275 orman yangınından 272'si kontrol altına alındıORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), son 14 günde 53 ilde çıkan 275 orman yangınından 272'sinin kontrol altına alındığını duyurdu.

OGM: 275 orman yangınından 272'si kontrol altına alındı

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), son 14 günde 53 ilde çıkan 275 orman yangınından 272'sinin kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada, Muğla'nın Köyceğiz, Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmasının sürdüğü belirtildi.

OGM, orman yangınlarıyla mücadele çalışmasına ilişkin açıklama yayımladı. OGM'nin Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Son 14 günde 53 ilimizde çıkan 275 orman yangınının 272'sini kontrol altına aldık. Devam eden 3 orman yangınını en kısa sürede söndürmek için var gücümüzle alevlerle savaşmaya devam ediyoruz" denildi. Açıklamada, Muğla'nın Köyceğiz, Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışması sürdüğü belirtilirken, yangınlara 15 uçak, 62 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 430 iş makinesi ve 5 bin 250 personelle müdahale edildiği kaydedildi. 

Haber:  ANKARA,


OGM: 275 orman yangınından 272'si kontrol altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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