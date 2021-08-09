OGM: 270 orman yangınından 267'si kontrol altında

OGM: 270 orman yangınından 267'si kontrol altındaORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), son 13 günde çıkan 270 orman yangının 267'sinin kontrol altına alındığını duyurdu.

OGM: 270 orman yangınından 267'si kontrol altında

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), son 13 günde çıkan 270 orman yangının 267'sinin kontrol altına alındığını duyurdu.

OGM, orman yangınlarındaki güncel durumu duyurdu. OGM'nin Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Son 13 günde çıkan 270 orman yangınının 267'sini kontrol altına aldık. Yeşil vatanımıza düşen ateşler sönecek, yanan alanlar yeniden yeşillenecek" ifadelerine yer verildi. Yapılan duyuruya göre; orman yangınlarının 13'üncü gününde Muğla'nın Köyceğiz ve Milas ilçesi ile Adın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışması sürüyor. Yangınlara, 15 uçak, 64 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 430 iş makinesi ve 5 bin 250 personel ile müdahale ediliyor.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı