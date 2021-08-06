OGM, 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını bildirdi
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OGM, 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını bildirdi

OGM, 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 28 Temmuz-6 Ağustos döneminde meydana gelen 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 28 Temmuz-6 Ağustos döneminde meydana gelen 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını bildirdi.

OGM, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin özellikle güney kesimlerini etkisi altına alan orman yangınlarının son durumuna ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Saat 09.45 itibariyle 28 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Türkiye'de meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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