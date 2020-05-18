Oğluyla yaşayan yüzde 65 engelli kadın yardım bekliyor MERSİN'de işsiz oğluyla yaşayan yüzde 65 engelli Hamiyet Dinç (46), kirayı ödeyemedikleri için hayırseverlerden ve devlet büyüklerinden yardım istedi.

MERSİN'de işsiz oğluyla yaşayan yüzde 65 engelli Hamiyet Dinç (46), kirayı ödeyemedikleri için hayırseverlerden ve devlet büyüklerinden yardım istedi.Merkez Toroslar İlçesine bağlı Halkkent Mahallesi'nde kirada yaşayan Hamiyet Dinç, her ay Kaymakamlık 'tan aldıkları 230 TL yardım ve 537 TL engelli maaşı ile geçinmeye çalıştıklarını söyledi. 22 yaşındaki oğlunun pandemi nedeniyle işsiz kaldığını ve iş bulamadığını belirten Dinç, 550 TL ev kirasını ödeyemedikleri için sokakta kalmakla karşı karşıya olduklarını kaydetti. 'KİMSEYE MUHTAÇ OLMADAN YAŞAMAK İSTİYORUZ?

Hayırseverlerden ve devlet büyüklerinden yardım isteyen Dinç, "Devlet büyüklerinden, hayırseverlerden yardım bekliyorum. Oğlum iş bulamadığı için çalışamıyor. Yardımlarla geçiniyoruz. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyoruz. Tek isteğim kiradan kurtulmak, bir eve sahip olmak? dedi.

Kaynak: DHA