Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

12.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:13

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla 2 ortaokul öğrencisini silahla öldürdü.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla 2 ortaokul öğrencisini silahla öldürdü.

İddiaya göre, İmat köyünde eski muhtar Servet B, oğluyla kavga ettiğini öğrendiği ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açtı.

Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşar ve Hakverdi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Servet B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İki çocuğun cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından köy girişinde güvenlik önlemi aldı. Köyde ikamet etmeyenlerin girişine izin verilmezken, saldırının gerçekleştiği servis aracına inceleme için el konuldu.

Servet B, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye getirilişi sırasında geniş güvenlik önlemi alındı.

Köy sakinlerinden Mesut Yılmaz, gazetecilere, kızını servis aracına bindirirken silahlı saldırıya şahit olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Servet abi geldi, içeriye girdi, takır takır silah sesi geldi. 6-7 el ateş etti. Sonra biz içeri girdik, Servet abiyi çıkarttık. Sonra o gitti. Çocuklardan birinin kalçasından kan geliyordu, onu araçtan indirdik, tampon yaptık. Diğer çocukta nabız yoktu. Çocuklardan birinin başına, diğerinin de göğsüne iki mermi isabet etmişti. Ambulansı, jandarmayı aradık. Aileler geldi, çocuklarını araçla hastaneye götürürken yolda ambulansa aktardılar. Hastaneye gittiğimizde müdahale edildi ama ikisi de vefat etti." ifadelerini kullandı.

Silahlı saldırının çocuklar arasındaki kavgadan kaynaklandığını öğrendiğini dile getiren Yılmaz, "Bunlar 13 yaşında çocuklar. Kendi aralarında kavga etmişler. Yetişkin değiller. Başka içeriği var mı bilmiyorum. Benim bildiğim çocukların kavgası yüzünden olmuş." dedi.

Yılmaz, olay sırasında servis aracında başka çocukların da olduğunu kaydetti.

Abdullah Doğan ise evinde uyurken siren seslerine uyandığını ifade etti.

Çok üzgün olduklarını dile getiren Doğan, "Saat 08.00 gibi köyde olay olduğunu anladım. Eski muhtar, daha önce beylik tabancası almıştı. Onunla iki çocuğu vurmuş. Mesele nedir, kimse bilmiyor. Şimdiki muhtar da servis şoförü. 'Haberim olsaydı tutardım' diyor." diye konuştu.

Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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