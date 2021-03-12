Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü (2)
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Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü (2)

12.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:13

Çorum'un Alaca ilçesinde, bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla 2 ortaokul öğrencisini silahla öldürdü.

Çorum'un Alaca ilçesinde, bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla 2 ortaokul öğrencisini silahla öldürdü.

İddiaya göre, İmat köyünde Servet B, oğluyla kavga ettiğini öğrendiği ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç T. ve Kaan T'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açtı.

Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç T. ve Kaan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Servet B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü (2)
Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü (2)
Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü (2)
Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları (1)
RIDO: Öfke ile kalkan zararla oturur , bu zarar çok büyük, hem baba hem oğlu ömür boyu vicdan azabıyla yaşayacak, yazık
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