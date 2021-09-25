OĞLUYLA KAVGA EDEN ÇOCUĞA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI - Haberler
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OĞLUYLA KAVGA EDEN ÇOCUĞA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'de oğluyla kavga ettiği çocuğu okul bahçesinde yakalayan kadın korku dolu anlar yaşattı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Başakşehir'de oğluyla Kavga ettiği çocuğu okul bahçesinde yakalayan kadın korku dolu anlar yaşattı. 7 yaşlarındaki çocuk dakikalarca göz yaşı dökerken kadın o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'de aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti. Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden 7 yaşlarındaki çocuğu yakaladı. Küçük çocuğu korkutan kadın onu göz yaşları içinde bıraktı. Kadının dakikalarca süren baskıyı cep telefonuyla kaydetti.

OĞLUYLA KAVGA EDEN ÇOCUĞA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

OĞLUYLA KAVGA EDEN ÇOCUĞA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

OĞLUYLA KAVGA EDEN ÇOCUĞA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

OĞLUYLA KAVGA EDEN ÇOCUĞA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI
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Haber: OĞLUYLA KAVGA EDEN ÇOCUĞA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI - Haberler
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