Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı - Haberler
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Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı Yakaladığı çocuğa hareketler yağdıran kadın, çığlık çığlığa ağlayan çocuktan özür dilettirene kadar işkencesini sürdürdü Başakşehir'de bir kadın, oğluyla kavga ettiği çocuğu okul bahçesinde yakalayıp dehşeti yaşattı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Oğluyla Kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı

Yakaladığı çocuğa hareketler yağdıran kadın, çığlık çığlığa ağlayan çocuktan özür dilettirene kadar işkencesini sürdürdü

İSTANBUL - Başakşehir'de bir kadın, oğluyla kavga ettiği çocuğu okul bahçesinde yakalayıp dehşeti yaşattı. Çığlık çığlığa ağlayan çocuğa özür dilettiren vicdansız kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde ilkokul bahçesinde meydana gelen olayda, aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti. Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden çocuğu bulup yakaladı. Hakaretler yağdırdığı çocuğun çığlık çığlığa ağlamasına da aldırmayan kadın, o anları da kayda aldı. Kadının sözlü işkencesi çocuğa özür diletene kadar devam etti.

Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı

Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı

Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı

Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı
İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı - Haberler
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