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Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'de bir kadın, oğluyla kavga ettiği çocuğu okul bahçesinde yakalayıp dehşeti yaşattı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de bir kadın, oğluyla Kavga ettiği çocuğu okul bahçesinde yakalayıp dehşeti yaşattı. Çığlık çığlığa ağlayan çocuğa özür dilettiren vicdansız kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

İddiaya göre, aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti. Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden çocuğu bulup yakaladı. Hakaretler yağdırdığı çocuğun çığlık çığlığa ağlamasına da aldırmayan kadın, o anları da kayda aldı. Kadının sözlü işkencesi çocuğa özür diletene kadar devam etti.

Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı

Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı

Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı

Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı
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Haber: Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı - Haberler
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