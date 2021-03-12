Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (5)
12.03.2021 19:12 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:31
TUTUKLANDIÇorum'un Alaca ilçesinde oğlunun kavga ettiği 8'inci sınıf öğrencisi Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'yi okul servisinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Servet Başbuş, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Çorum'un Alaca ilçesinde oğlunun kavga ettiği 8'inci sınıf öğrencisi Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'yi okul servisinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Servet Başbuş, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Servet Başbuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı