Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (5)

TUTUKLANDIÇorum'un Alaca ilçesinde oğlunun kavga ettiği 8'inci sınıf öğrencisi Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'yi okul servisinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Servet Başbuş, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.