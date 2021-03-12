Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (5)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (5)

12.03.2021 19:12 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:31
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (5)

TUTUKLANDIÇorum'un Alaca ilçesinde oğlunun kavga ettiği 8'inci sınıf öğrencisi Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'yi okul servisinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Servet Başbuş, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Çorum'un Alaca ilçesinde oğlunun kavga ettiği 8'inci sınıf öğrencisi Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'yi okul servisinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Servet Başbuş, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Servet Başbuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (5)
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (5)
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (5)
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Akif Ersoy Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (5) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 19:32:01. #1.14#
title