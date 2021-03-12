Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü çocuklardan geriye bu görüntüler kaldı
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Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü çocuklardan geriye bu görüntüler kaldı

12.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:08

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü çocuklardan geriye bu görüntüler kaldıÇORUM'un Alaca ilçesinde Servet B., oğlu ile kavga ettikleri iddiasıyla tartıştığı 8'inci sınıf öğrencisi Tunç T. (14) ve Kaan T.?yi (14) okul servisinde tabancayla vurdu.

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü çocuklardan geriye bu görüntüler kaldı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde Servet B., oğlu ile kavga ettikleri iddiasıyla tartıştığı 8'inci sınıf öğrencisi Tunç T. (14) ve Kaan T.?yi (14) okul servisinde tabancayla vurdu. Çocuklar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Servet B. gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Servet B., oğlu ile kavga ettiklerini öne sürdüğü 8'inci sınıf öğrencisi Tunç T. ve Kaan T. ile bulundukları serviste tartıştı. Servet B. bu sırada tabanca ile iki çocuğa ateş etti. Servet B. kaçarken, yaralanan çocuklar çağırılan ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tunç T. ve Kaan T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Servet B. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü çocuklardan geriye bu görüntüler kaldı
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü çocuklardan geriye bu görüntüler kaldı
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü çocuklardan geriye bu görüntüler kaldı
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü çocuklardan geriye bu görüntüler kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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