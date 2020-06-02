Oğluyla başladı, bugün binlerce çocuğa oyunlarla İngilizce öğretiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oğluyla başladı, bugün binlerce çocuğa oyunlarla İngilizce öğretiyor

Mersin'de İngilizce Öğretmeni Nurperi Cömert İğdigül, küçük oğluyla çektiği videoları sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, çocuklara oyunlarla İngilizce öğretiyor.

Oğluyla başladı, bugün binlerce çocuğa oyunlarla İngilizce öğretiyor
02.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:00

Mersin'de İngilizce Öğretmeni Nurperi Cömert İğdigül, küçük oğluyla çektiği videoları sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, çocuklara oyunlarla İngilizce öğretiyor. Ortaokul öğretmeni İğdigül, oğluna İngilizceyi sevdirmek ve kolay öğrenmesini sağlamak için çıktığı yolda, bugün ailelerin bir sonraki videoyu merakla bekledikleri bir noktaya gelerek, 11 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Halil Akgün İmam Hatip Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Nurperi Cömert İğdigül, 5,5 yaşındaki oğlu Esat Ege'ye, daha doğmadan başladığı İngilizce öğretme çabasını, bugün sosyal medyada binlerce aileye ve çocuğa farklı bir yöntemle sunuyor.

Oğluna doğduğu andan itibaren İngilizceyi oyunlar ve şarkılarla öğretmeye başlayan 15 yıllık İngilizce Öğretmeni İğdigül, dil öğrenmeyi bir oyuna çevirerek, Esat Ege'nin hem İngilizceyi sevmesini hem de çok daha kolay öğrenmesini sağlıyor. Evde yaptıkları hemen her faaliyeti oyuna çeviren Nurperi öğretmen, oğlundan çok güzel sonuçlar alınca, geliştirdiği projeyi yaklaşık 3,5 yıl önce 'Oyunlarla İngilizce' adıyla sosyal medyaya taşıdı. Oğluyla evde çektiği oyun videolarını sosyal medya hesabına yükleyen ve bugün 11 binin üzerinde takipçi sayısına ulaşan İğdigül, ailelerden aldığı çok güzel geri bildirimlerle çocukların eğlenerek kolayca İngilizce öğrenmelerini sağlıyor.

"Çocuklar dünyayı oyunla keşfediyorlar"

Çocukların eğlenerek dil öğrenmelerini sağlamak ve ailelere destek olmak amacıyla 'Oyunlarla İngilizce' projesini hayata geçiren 37 yaşındaki Nurperi öğretmen, oğluyla çıktığı ve daha sonra geniş kitlelere yaydığı projesini İHA muhabirine anlattı. Bu yolculuğa oğlunun doğumuyla başladığını belirten İğdigül, "Ben uzun yıllardır İngilizce öğretmenliği yapıyorum ama şunu fark ettim; oyunlarla çok güzel öğreniliyor. Kendi sınıflarımda da dışarıda da bunu görüyorum. Ben de oğlumla oyunlar oynayarak, onu sıkmadan bunu eğlenceli hale getirerek, öğrendiğini fark etmeden, gerçekten keyif alarak yaptığı bir aktivite haline getirirsem olumlu sonuç alabileceğimi düşündüm. Çünkü çocuk demek, oyun demek. Çocuklar dünyayı oyunla keşfediyorlar, oyunla algılıyorlar ve kendilerini oyunla ifade ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir yola girdim ve çok da güzel sonuçlarını aldım. Beraber oynuyoruz, keyif alıyoruz" dedi.

"Oğlumun her alanına oyunla İngilizceyi yerleştirmeye başladım"

Oğluyla henüz anne karnındayken İngilizce konuşmaya ve şarkılar dinletmeye başladığını anlatan İğdigül, oğlunun oyun çağı başladığı andan itibaren de oyunlara başladıklarını söyledi. İğdigül, "Biz oğlumun emekleme döneminde kovalamaca ve saklambaç oynuyorduk ve basit İngilizce cümleler kurmaya başladım. Eğlenceli şarkılar açıp, onun o şarkılara eşlik etmesini isterdim. Yolculuğumuz böyle başladı. Biraz daha büyüyünce oyunlara daha çok yöneldik. Okul öncesi oyunlarının yanı sıra günlük hayatta mutfak etkinlikleri, dışarıda hayvanları tanıtırken, yaprak toplarken her alanına oyunu yerleştirmeye başladım. Baktım ki çok güzel alıyor, bana çok güzel geri dönüşü oluyor, sıkılmıyor; ben de bu şekilde devam ettirdim, sonra da sosyal medyaya taşıdım" diye konuştu.

"Eğlenerek öğreniyoruz"

Oyunları oğlunun yaş seviyesine göre belirlediğini dile getiren Nurperi öğretmen, "Esat Ege 5,5 yaşında. Şu an tam yaşına uygun oyunlar oynuyoruz. Ailelere de daha çok hareketli oyunları tavsiye ediyorum bu yaş dönemi için; çünkü enerjileri çok yüksek ve harekete ihtiyaçları var. Velilere, drama, canlandırmalar, kuklalar gibi oyunları tavsiye edebilirim. Esat Ege, oynarken çok keyif alıyor, kahkahalar atıyor. Asıl hedefim buydu. Gerçekten çok eğleniyor ve artık anlıyor söylediklerimi. Bu şekilde eğlenerek öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

"'Ben örnek olayım başka veliler de yapsın' diye düşündüm"

Oğluna bu şekilde İngilizce öğretirken çevresinden bunu sosyal medyada yayınlaması yönünde talepler geldiğini kaydeden İğdigül, yaklaşık 3,5 yıl önce oğluyla çektiği oyun videolarını sosyal medya hesabına yüklemeye başladığını anlattı. Velilerin, bu videolardaki oyunları çocuklarıyla evlerinde oynadıklarını belirten İğdigül, şunları söyledi:

"İngilizce bizim kanayan yaramız. Herkeste bu problem var; anlıyorum ama konuşamıyorum. Aile desteği çok önemli, evin içinde bir keyif haline gelirse çocuğun ön yargısı kırılır. 'Temelden alalım, ben örnek olayım başka veliler de yapsın' diye düşündüm. Çok iyi İngilizce bilmek şart değil ama tabi doğru cümleyi kurmak, kelimeyi doğru telaffuz etmek önemli. Bu noktada da ben paylaştıktan sonra kurduğum tüm cümleleri, sözcüğün anlamını, kullanımını yazıyorum ve Türkçe anlamını veriyorum. 'Önce siz çalışın, sonra da çocuğunuza öğretin' diyorum. Böyle bir yöntem geliştirdim. Bu, tamamen benim oğlum Esat ile geliştirdiğim bir proje oldu. Ben sadece oyunla öğretiyorum, böyle bir farkım var. Herhangi bir faaliyeti oyun haline dönüştürüyorum. Ailelere yönelik bir proje. Basit, anlaşılır, velinin de okuduğunda anlayabileceği kısa ve net cümleler kuruyorum ve velilerin de yapabileceklerine inanıyorum. Her gün de velilerden çok güzel mesajlar alıyorum. Gebe bir takipçim bile var. Sorularına cevaplar veriyorum. Benim amacım bu, bir farkındalık oluşturmak istiyorum. İngilizceden korkmayın, çocuklarımıza bunu aşılayalım. İngilizceyi evde desteklersek çocuk ilkokula ön yargısız başlar. Bunu yapmak istiyorum."

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile de 'Oyunlarla İngilizce' projesine başladıkları bilgisini veren Nurperi öğretmen, her hafta velilere bir oyun önerisi sunduklarını, anlattığı oyunu ilçenin youtube kanalında yayınladıklarını, buradan da çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.

"Oyun varsa öğrenmenin gerçekleşmemesi mümkün değil"

Çocukların, her şeyi oyunlarla keşfettikleri için oyunlarla öğrenmelerinin de çok kolay olduğunu vurgulayan İğdigül, "Bir çocuğun hayatının içinde oyun varsa öğrenemeyeceği hiçbir alan yok. Bu, kanıtlanmış bir gerçek. Çünkü oyun büyük-küçük herkesin zevk aldığı bir olgu. Dolayısıyla oyun varsa öğrenmenin gerçekleşmemesi mümkün değil. Bu yol benim yolum; buradan ilerliyorum, 'oyunlarla İngilizce' diyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek...
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Hasan Polatkan Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Uğur Akbaş Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Oğluyla başladı, bugün binlerce çocuğa oyunlarla İngilizce öğretiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 14:00:05. #1.14#
title