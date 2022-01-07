'Oğlunuz cinayete karıştı' yalanıyla çiftin altınlarını dolandırdılar

KASTAMONU'da yaşayan M.E. (80) ve A.E. (80) çiftinin 5 gremse, 4 yarım ve 10 çeyrek altını, kendilerini 'Oğlunuz cinayete karıştı' yalanıyla arayan şüpheliler tarafından dolandırıldı. Jandarma, dolandırıcılık şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Tosya ilçesine bağlı Aşağıkayı köyünde yaşayan M.E. ve A.E. çiftini telefonla arayan şüpheliler, kendilerini 'savcı' olarak tanıtıp, 'Oğlunuz cinayete karıştı' diyerek, kurtarılması için kendilerine para veya altın verilmesi gerektiği yalanını söyledi. Kadının telefonda oğluyla görüşmek istemesi üzerine dolandırıcılar, adres bilgisi talep etti. Bunun üzerine A.E., köye geldiklerinde kime sorarlarsa evlerini göstereceğini söyledi. Taksi ile köye gelen 2 kişi, meydanda sordukları kişiden çiftin evini öğrendi. Başında kapüşon, yüzünde cerrahi maske olan şüpheli, çiftin evine gelerek altınları istedi. A.E. de şüpheliye evde bulunan 5 gremse, 4 yarım ile 10 çeyrek altını teslim etti. Bir süre sonra altınlarının dolandırıldığını anlayan çift, jandarmaya gidip, şikayetçi oldu. Ekipler de dolandırıcılık şüphelilerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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