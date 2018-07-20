Malatya'da çıkan silahlı kavgada oğlunun yaralandığını öğrenince kalp krizi geçiren baba öldü.

Merkez Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'nde O.Y. ve Batuhan E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuzhan Y, yanında bulunan pompalı av tüfeğiyle Batuhan E. (19) yaraladı.

Batuhan E, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada evlerinde oğlunun yaralandığını öğrenen baba Mesut E. kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince oğlunun tedavi altına alındığı hastaneye kaldırılan Mesut E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Batuhan E'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan O.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.