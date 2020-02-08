Oğlunun yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı

08.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:11

AKSARAY'da kömür sobasından çıkan yangın, tek katlı kerpiç evi küle döndürdü Oğlu Behsat Koç'un (45) evinin yandığını gören anne Melek Koç(70), "Allah'ım sen büyüksün. Senden gelenlere çok şükür" diyerek ağladı.

Kurtuluş Mahallesi 3844 Sokak'ta yaşayan Behsat Koç, işe gitmek için evden çıktı. Oğlu Zafer Koç (19) da kömür sobasını yakıp, mutfağa geçti. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle sobada patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle tek katlı kerpiç evin duvarı yıkıldı. Alevler hızla evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonunda yangın kontrol altına alınabildi ancak ev kullanılamaz hale geldi.Oğlunun evinin yanışını gözyaşları içinde izleyen Melek Koç, "Allah'ım sen büyüksün. Senden gelenlere çok şükür' dedi. Annesini teselli etmeye çalışan Behsat Koç, "Sabah işe gittim. Yangın nasıl çıkmış bilmiyorum. Evde oğlum vardı. Evim tamamı yanmış, tüm eşyalarım televizyon, buzdolabı hepsi yanmış" dedi.

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Kaynak: DHA