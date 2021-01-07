Oğlunun uzaktan eğitim derslerine katılarak, okuma yazma öğrendi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, okula gidemeyen ve küçük yaşta evlendirilen 5 çocuk annesi Saliha Uygur (36), ilkokul 2'nci sınıftaki oğlunun yanında EBA üzerinden uzaktan eğitim derslerini dinleyerek, okuma yazma öğrendi. Uygur, resmi kurumlarda kendisini artık rahatlıkla ifade edebildiğini belirterek, "İlk başlarda biraz zorlandım ama okuma yazmayı öğrendikçe daha çok sevdim. Kısa zamanda öğrendim. Şimdi de matematik sorularını çözmeye başladım" dedi.

Silopi'de yaşayan, okula gidemeyen ve erken yaşta evlenip, anne olan 5 çocuk sahibi Saliha Uygur, okuma yazma öğrenemedi. Uygur, eşinin de desteğiyle ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi oğlu Hasan'ın (8) yanında, EBA üzerinden gördüğü uzaktan eğitime katılmaya karar verdi. Kaymakam Teoman Ünüsan İlkokulu'nda eğitim gören oğlunun öğretmeni Gizem Alarcin ile iletişime geçerek, talebini ileten Uygur, olumlu yanıt alınca da dersleri dinlemeye başladı. Oğluyla birlikte ders saatlerinde ekranın karşısına geçen Uygur, öğretmen Alarcin'in de bazen eve gelerek, özel ders vermesiyle kısa zamanda okuma yazma öğrendi.

'RESMİ KURUMLARDA KENDİMİ RAHATLIKLA İFADE EDEBİLİYORUM'Okula gidemediği için okuma yazmayı öğrenemediğini anlatan Saliha Uygur, "Salgın süreci ile çocuklarım uzaktan eğitime başladı. Çocuklarımın en küçüğü Hasan ile beraber hocanın da iznini alarak derslere katılmaya başladım. İlk başlarda biraz zorlandım ama okuma yazmayı öğrendikçe daha çok sevmeye başladı. Kısa zamanda öğrendim. Şimdi de matematik sorularını çözmeye başladım. Hocamız çocuğumla beraber bana da ödev veriyor. Çoğu zaman oğlumla beraber ödev hazırlıyoruz. Aslında her velinin mutlaka çocuğu ile yakından ilgilenmesi gerekiyor. Bu şekilde hem çocuğumla ilgileniyorum hem de daha fazla öğreniyorum. Okuma yazmayı öğrendikten sonra artık resmi kurumlarda kendimi rahatlıkla ifade ediyorum. Bana bu konuda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. 'EV ÖDEVLERİNİ BERABER HAZIRLIYORLAR'Kaymakam Teoman Ünüsan İlkokulu'nun öğretmeni Gizem Alarcin de "Bazen öğrencilere sorduğum soruları o da cevaplıyordu. O da çocuğu ile derslere katılım sağlıyor. Onun bu eğitime olan aşırı ilgisine kayıtsız kalamadım. Sonra onunla ders sonrası özel olarak ilgilenmeye başladım. Daha sonra kısa bir zamanda okuma ve yazmayı öğrendi. Okuma yazmayı öğrendikten sonra öğrencime daha çok yardımcı olmaya başladı. Ev ödevlerini beraber hazırlıyorlar. Adeta ikisi birbirine öğretmen oldular. Bu da bizleri çok memnun ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Selim YALÇIN