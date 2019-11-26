Oğlunun sınav stresiyle 15 kilo aldı, 3 ayda 22 kilo verdi

26.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:57

ANKARA'da oturan diş hekimi Canan Yağan (49) geçen yıl oğlu Caner Yağan'ın üniversite sınavına hazırlık sürecinde yaşadığı strese bağlı olarak 15 kilo alarak, 67 kilodan 82 kiloya çıktı. Oğlunun Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü kazanmasının ardından diyetisyene başvuran Yağan, uyguladığı diyet ile 3 ayda 22 kilo verdi.

Diş hekimi Canan Yağan, tek çocuğu olan oğlu Caner Yağan'ın geçtiğimiz yıl üniversite sınavına hazırlık sürecinde yoğun stres yaşadı. Yağan, yaşadığı stres sonucu dengesiz beslenme nedeniyle 2 ayda 15 kilo alarak, 67 kilodan 82 kiloya çıktı. Oğlunun Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü kazanmasının ardından Yağan, özel bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde vücuttaki şeker oranı fazla çıkan ve karaciğerinde yağlanma tespit edilen Yağan, kendisine verilen ilacı kullanma konusunda tereddüt yaşayınca bu kez Uzman Diyetisyen Müge Özturna'ya başvurdu. Yağan, Özturna'nın kendisine uyguladığı diyet programı sonrası 3 ayda 22 kilo verdi.

'ŞUAN KENDİMİ ÇOK İYİ VE MUTLU HİSSEDİYORUM'Yağan, üniversiteye hazırlık sürecinde oğlundan çok kendisinin stres olduğunu ve depresyona girdiğini söyleyerek, "O nedenle yeme ve içme alışkanlıklarımda büyük bir değişkenlik oldu. Ben kendimi iyi hissetmemeye başladığımda kilo aldığımı o zaman anladım. Aslında diyetisyene gitmede de tereddüt yaşadım. Çünkü diyetisyenler tarafından verilen programlara uyabileceğimi düşünmüyordum. Ama şuan kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum" diye konuştu.'ÖZEL SAĞLIKLI BESLENME PROGRAMI OLUŞTURDUK'Uzman Diyetisyen Müge Özturna ise Canan Yağan'ın kendisine ilk geldiğinde moral olarak çok kötü durumda olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Canan hanım, çok ciddi sağlık problemlerinin başladığını, hatta insülin direnci sınırında olduğunu gittiği bir doktordan öğrenmiş ve doktorun kendisine ilaç verdiğini söylemişti. Bende bu süreci ilk olarak takip etmemiz gerektiğini söyledim. Çünkü, öncelikli olarak ilaçsız diyete bağlı ve doğru ve sağlıklı beslenmeye yönelik davranışlarla nasıl vücudumuzun reaksiyon vereceğini görmek adına takibe alınması gerektiğini söyledim. Bunun üzerine kişiye özel bir sağlıklı beslenme programı oluşturduk. Burada özellikle kişiye özel olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü günümüzde artık internette bir sürü diyet listesi dolaşıyor ve bu maalesef insanların sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden biz Canan hanımla tanıştıktan sonra bütün kan testlerini gözden geçirdikten sonra kendisine, kilosuna ve yaşam biçimine uygun bir liste oluşturduk. Kaliteli bir yağ kaybı dönemini geride bıraktık ve şuanda koruma dönemindeyiz." 'STRES BİRÇOK FAKTÖRE NEDEN OLABİLİR'Psikolog Metin Murat Kalyoncugil da, stresin birçok faktöre neden olabileceğini belirterek, "Stresin belirtileri; daha az yemek, daha çok yemek, uykusuzluk ya da aşırı uyumak en yaygın olanlardır. Kuşkusuz kendini yetersiz ve değersiz hisseden bir anne çocuğunun da geleceği ile ilgili kaygıları yoğun bir şekilde yaşayacaktır. Bununla baş etmesi için de bu durumun gerçek bir tehdit olmadığını fark etmesi gerekir ki bu da profesyonel bir destekle halledilebilir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Genel detaylar-Canan Yağan ve diyetisyeni Müge Özturna'dan görüntüler-Canan Yağan ile röp.-Uzman Diyetisyen Müge Özturna ile röp.-Psikolog Metin Murat Kalyoncugil ile röp.

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: DHA