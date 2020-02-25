25.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:50

Oğlunun saçıyla başladı, siparişlere yetişemiyor

ESKİŞEHİR'de evli ve 1 çocuk annesi Mualla Durgut (32), 5 yaşındaki oğlunun saç tellerinden kendisi için hatıra kolye yaparak başladığı el sanatında kısa sürede gelişme göstererek evinde atölye kurdu. Sosyal medyadan özel siparişler aldığını ifade eden Durgut, "Yaptığım işten çok keyif alıyorum. İşin güzelliğinin yanında çok duygulandığım hatta ağlayarak yaptığım işlerde oldu. 9 yıl önce annesini kaybetmiş bir kadına kolye yaptık. Bundan sonra bunu hep yanında taşıyacağı için çok mutlu olduğunu söylemişti? dedi.Eskişehir'de ev kadını Mualla Durgut, internette gördüğü bir takı tasarımcısı kadından esinlenerek oğlunun saç tellerinden kendisi ile eşine kolye ve tespih yaptı. Çevresinden gelen güzel tepkiler üzerine bir sosyal medya hesabı açan Durgut, özel siparişler almaya başlayınca, evinde atölyede kurdu. Türkiye ve yurt dışından aldığı siparişleri yetiştirmekte güçlük çektiğini ifade eden Durgut, 'Oğlum için daha kalıcı neler yapabilirim diye internette araştırırken ağaçtan takılar yapan yurt dışında bir kadın gördüm. O kadından görüp Türkiye'de yapan bir kadın daha vardı. Demiş ki, 'o yaptıysa ben de yaparım'. Ben de, 'onlar yaptıysa ben de yaparım' dedim. Bu işi geliştirmek istedim. Kolye, yüzük, tespihler gibi takılar yaptım. Siparişleri internet üzerinden alıyorum. Bana kargoyla saç telleri gönderiyorlar. Saç tellerini tespih boncuklarına ve kolyelere tek tek yerleştiriyorum. Bir işlem yaklaşım 3-4 gün sürüyor. Kimisinin çocuğu çok değerli, hatıra kalsın diye, eşine hediye yaptıranlar oluyor. Annesi, babası çok değerli olanlar var. Yakını vefat etmiş ve elinde sadece saçları kalmış olanlar var. İlk önce eşimden, ailemden çok güzel tepkiler aldım. Zaten ilk olarak oğlumun saçıyla başladım. Kendime kolyeler, eşime tespih yaptım. Oğlumun saçından yaptığım kolyeyi takmadığım zaman kendimi eksik hissediyordum' dedi.'AĞLAYARAK YAPTIĞIM İŞLER DE OLDU'Yakınlarını kaybetmiş müşterilerinin siparişlerini yaparken duygusal anlar yaşadığını, hatta bazı işleri ağlayarak yaptığını anlatan Durgut, "Yaptığım işten çok keyif alıyorum. İşin güzelliğinin yanında çok duygulandığım hatta ağlayarak yaptığım işler de oldu. Unutamadığım bir sürü iş var. 9 yıl önce annesini kaybetmiş bir kadın annesinin saçlarını getirmişti. Saçları kaybetme korkusu varmış. Kendisine kolye yaptık. 'Bundan sonra bunu hep yanımda taşıyacağım için çok mutluyum' demişti. Şu anda hala taşıdığına da eminim. Böyle güzel dostluklarda kurduk. Yine bir kadın müşterim hayatını kaybeden oğlunun saçlarını getirmişti. O saçları yaparken ben çok duygulandım. Resmen ağlayarak yaptım. Ben ağlayarak yaptım, anne nasıl taktı bilemiyorum. Onun için manevi, özel bir saç, özel bir hediye. Allah kimseye evlat acısı vermesin, kolay değil. Duygusal olarak çok yorulduğum, keyif aldığım zamanlarda oldu" diye konuştu.'KADINLARA BU İŞİ ÖĞRETMEK İSTİYORUM'

Mualla Durgut, bundan sonraki amacının ihtiyacı olan tüm kadınlara bu işi öğretmek olduğunu söyledi. Durgut, "Bu iş böyle kalmasın, bütün kadınlarla yapalım istiyorum. Birlikte büyüyelim. Bu tarz işler yapmaya ihtiyacı olan herkese ulaşmak istiyorum. Benden destek istesinler yeter. Şu anda benim öğrettiğim birisi var. İnanın benim kadar sipariş alıyor. Ben böyle bir işe atıldım, güzel sonuçlar da aldım. Vergi mükellefi oldum. Devlet desteği de var zaten. Kadınlar bu işi yapsınlar istiyorum. En azından bir pazar parasını çıkarsınlar istiyorum. Tüm Türkiye'den sipariş aldım. Yurt dışından İsviçre'ye yaptım. En fazla İstanbul ve Doğu Anadolu bölgesinden çok talep var. Ben şanslı bir şehirdeyim. Belediyelerin açmış olduğu kurslarda ders vermek de isterim. Tüm bildiklerimi öğretmeye hazırım? ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA