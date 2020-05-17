Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü öldüren baba tutuklandı (2) TUTUKLANDIKütahya'da 4 yıl önce trafik kazasında oğlu Süleyman Ilgın'ın (19) yaşamını yitirmesine neden olan evli ve 2 çocuk babası Hakan İşgüzar'ı (42) tabancayla vurarak öldüren Mustafa Ilgın, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

TUTUKLANDI Kütahya'da 4 yıl önce trafik kazasında oğlu Süleyman Ilgın'ın (19) yaşamını yitirmesine neden olan evli ve 2 çocuk babası Hakan İşgüzar'ı (42) tabancayla vurarak öldüren Mustafa Ilgın, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Öldürülen Hakan İşgüzar'ın ise otopsi işlemlerinin sürdüğü ve yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA