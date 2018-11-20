Oğlunun Ölüm Haberini Alınca, Sinir Krizi Geçirdi

Kayseri'de bunalıma girdiği öne sürülen akaryakıt istasyonu çalışanı Aykut D. (22), evinde iple kendini tavana asarak yaşamına son verdi. Olayı haber alıp eve gelen Aykut D.'nin babası, oğlunun öldüğünü öğrenince, fenalık geçirdi.

KENDİSİNİ İPLE TAVANA ASTI

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Yenimahalle 26. Cadde'de meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Aykut D., evde yalnız başınayken, kendini iple tavana astı. Eve gelen yakınları, Aykut D.'yi asılı bulup, bulunduğu yerden indirdi. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aykut D.'nin yaşamını yitirdiği saptandı.

BABA, OĞLUNUN ÖLÜM HABERİNİ ALINCA SİNİR KRİZİ GREÇİRDİ

Bu sırada olay yerine gelen, başka bir akaryakıt istasyonunda çalışan Aykut D.'nin babası, oğlunun ölüm haberini alınca, kapı önünde sinir krizi geçirdi. Üzüntüden kendisini yere atan babayı, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Aykut D.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.