Oğlunun Öldürülmesinin Ardından Kalp Krizi Geçiren Baba, Organlarıyla Can Olacak

KARAMAN'da oğlu Yasin Kocaoğlu'nun (18), bıçaklanarak öldürülmesinden sonra geçirdiği kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşen Durmuş Kocağolu (48), bağışlanan organlarıyla hayat verecek. Yasin Kocaoğlu, 25 Mart günü Nefise Sultan Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde Karaman Anadolu Lisesi yakınında, okuldan çıkacak kız arkadaşını beklerken, yanına aralarında daha önceden husumet bulunan A.Y. (17), arkadaşı E.S.M. (15) geldi. Gençler arasında çıkan kavgada A.Y., bıçakla Yasin Kocaoğlu'na saldırılıp göğsünden yaraladı. Kocaoğlu, kanlar içinde yere yığılırken, A.Y. arkadaşıyla birlikte kaçtı. Olay apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı Yasin Kocaoğlu, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle duran kalbi yeniden çalıştırılan Kocaoğlu, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. KÜFÜR İDDİASI

Olay sonrası kaçan A.Y. ve arkadaşı E.S.M. ise olay günü akşam saatlerinde polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. A.Y.'nin, emniyetteki ifadesinde, Instagram'daki hesabından canlı yayın yaparken, Yasin Kocaoğlu'nun birkaç arkadaşıyla yayına katılıp, küfrettiğini, aralarında çıkan tartışma üzerine kız arkadaşıyla buluşacağı adrese kendisini davet ettiğini, çağrıldığı yere gidince Kocaoğlu'nu kavgada bıçakladığını söylediği öğrenildi. A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, arkadaşı E.S.M. de serbest bırakıldı. BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Oğlunun öldürülmesine üzülen müteahhit Durmuş Kocaoğlu, 9 Nisan günü kalp krizi geçirdi. İlk olarak Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocaoğlu, hayati tehlike kaydıyla Konya'daki Başkent Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Kocaoğlu'nun dün beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışladı. Dün akşam saatlerinde yapılan ameliyatla Kocaoğlu'nun bağışlanan iki böbreği, karaciğeri, dalağı ve korneası Konya, Antalya ve Isparta'da hastalara nakledileceği belirtildi. - Konya

Kaynak: DHA