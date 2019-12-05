Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı (2)
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Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı (2)

TUTUKLANDIKütahya'da kullandığı otomobilin yol ortasındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpmasıyla araçtaki 3 arkadaşının ölümüne neden olan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

05.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:09
Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı (2)

TUTUKLANDI

'da kullandığı otomobilin yol ortasındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpmasıyla araçtaki 3 arkadaşının ölümüne neden olan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
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