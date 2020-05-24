Oğlunun mezarına gitmek isteyen kadını mezarlığa götürdüler
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Oğlunun mezarına gitmek isteyen kadını mezarlığa götürdüler

DÜZCE'de, uygulama yapan polislerin yanına gelen yaşlı kadın, gözyaşları içinde oğlunun mezarını ziyaret edemediği söyleyince, ekipler yaşlı kadını polis otosuyla mezarlığa götürdü.

Oğlunun mezarına gitmek isteyen kadını mezarlığa götürdüler
24.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:17

DÜZCE'de, uygulama yapan polislerin yanına gelen yaşlı kadın, gözyaşları içinde oğlunun mezarını ziyaret edemediği söyleyince, ekipler yaşlı kadını polis otosuyla mezarlığa götürdü. 

Düzce'de, trafik ekipleri D-100 Karayolu Öztürkler mevkisinde dışarı çıkma kısıtlaması ihlali olup olmadığı yönünde uygulama yaptı. Bu sırada polislerin uygulama yaptığı yere gelen yaşlı kadın gözyaşları içinde, "Mezarlığa gidecektim gidemedim. Beni mezarlığa kadar götürün yavrum" dedi. Polisler, yaşlı kadının isteğini kırmayarak mezarlığa götürdü. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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