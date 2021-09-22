ADANA (İHA) - Oğlunun korkusundan uyuyamıyor... 26 yaşındaki şahıs hem annesi hem babaannesini dövüyor

Anne Arzu Toprak:

"Artık dayanacak gücüm kalmadı bizi sayısını hatırlamadığım kadar dövdü, ancak hala dışarıda geziyor"

"Ben çok korkuyorum bizi öldürünce mi cezaevine girecek"

Babaanne Gülvesim Nalsaç:

"Beni darp edip fırlattı, bunu daha önce de yaptı"

ADANA - Adana'da 13 yaşından bu yana uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir genç hem annesini hem de babaannesini darp etti.

Arzu Toprak bundan 28 yıl önce taksi şoförü Mehmet Ali Toprak ile evlendi. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu. Arzu Toprak evlere temizliğe giderek aile bütçesine yardımcı olurken büyük oğlu Murat T. 13 yaşındayken uyuşturucu bağımlısı oldu. Bir süre sonrada anne Toprak ile oğlu arasında uyuşturucu kullanmasından dolayı problem başladı. Murat T. annesinden her gün para isteyip uyuşturucu aldığı için aralarında tartışmalar çıktı. Murat T. büyüyünce annesini ve evdeki babaannesi Gülsevim Nalsaç'ı darp etmeye başladı. Anne Toprak, oğlunun kendilerine zarar vermemesi için ne istediyse yapmaya başladı. Ancak buna rağmen darp edilince polise şikayet etti. Bu nedenle uzaklaştırma verilen Murat T. bir süre cezaevinde de yattı. Ancak Murat T. cezaevinden çıkınca tekrar eve gelip yine annesinden uyuşturucu parası alıp onları darp edip ölümle tehdit etmeye devam etti.

İki gün öncede annesiyle eve gelen arkadaşı nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Murat T. annesi ve babaannesini darp etti. Babaannenin iki kolu da darp sonucu morardı. Anne polis merkezine giderek oğlundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Murat T. annesini ve babaannesini darp etmek suçundan adliyeye sevk edildi. Ancak Murat T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıp, annesine ve babaannesine yaklaşmama ile evden uzaklaştırma cezası aldı.

Anne Arzu Toprak, oğlu tarafından defalarca kez darp edildiğini, 80 yaşındaki babaannesini de darp ettiğini belirterek, "Biz bu beladan kurtulamıyoruz. Ben artık şikayet sayımı hatırlamıyorum. 13 yaşından bu yana uyuşturucu kullanıyor o günden bu güne huzurumuz kalmadı. Bizi sürekli darp ediyor. Oğlum olduğu için çok karmaşık duygular içindeyim. Çok korkuyorum. Uzaklaştırma aldı ancak can güvenliğimiz yok. Bizi öldürmesinden korkuyoruz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Babaanne Gülsevim Nalsaç ise gelinine bir şey yapmaması için torununu durdurmaya çalıştığını ancak kendisini da darp ettiğini söyledi.