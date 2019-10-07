Oğlunun kestiği ağacın altında kalan baba öldü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde oğlunun kestiği ağacın altında kalan baba hayatını kaybetti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde oğlunun kestiği ağacın altında kalan baba hayatını kaybetti.
Doğanca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kesim sahasında Mehmet Aksoy'un kestiği ağaç, babası Ahmet Aksoy'un (60) üzerine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Aksoy'un cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.