Oğlunun iş yerinde kolunu iş makinesine kaptırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, ziyarete gittiği oğlunun iş yerinde kolunu iş makinesine kaptırarak yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, ziyarete gittiği oğlunun iş yerinde kolunu iş makinesine kaptırarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesinde oğlunun çalıştığı iş yerine ziyarete giden V.S, (63) üretim makinelerini incelediği sırada kolunu bir iş makinesine kaptırdı.
Çalışanların olayı fark etmesi üzerine adamın kolu makineden kurtarıldı.
Yaralanan adam, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.