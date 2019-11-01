Oğlunun iş yerinde kolunu iş makinesine kaptırdı

Oğlunun iş yerinde kolunu iş makinesine kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, ziyarete gittiği oğlunun iş yerinde kolunu iş makinesine kaptırarak yaralandı.

01.11.2019 14:14
Oğlunun iş yerinde kolunu iş makinesine kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, ziyarete gittiği oğlunun iş yerinde kolunu iş makinesine kaptırarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesinde oğlunun çalıştığı iş yerine ziyarete giden V.S, (63) üretim makinelerini incelediği sırada kolunu bir iş makinesine kaptırdı.

Çalışanların olayı fark etmesi üzerine adamın kolu makineden kurtarıldı.

Yaralanan adam, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et