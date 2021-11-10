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Oğlunun gözleri önünde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Oğlunun gözleri önünde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı Samsun'un Bafra ilçesinde oğlunun gözleri önünde inşaatın dördüncü katından düşen işçi ağır yaralandı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - - Oğlunun gözleri önünde inşaattan düşen İşçi ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde oğlunun gözleri önünde inşaatın dördüncü katından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Caddesi'nde bulunan 5 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattaki odun parçalarını 4 kattan çuvallayarak aşağı atan Ahmet Kuruçaylı, oğlunun gözleri önünde dengesini kaybederek yere düştü. Tuğlaların üzerine düşen işçi ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar tarafından 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralı, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Oğlunun gözleri önünde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Oğlunun gözleri önünde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Oğlunun gözleri önünde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

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