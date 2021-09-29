Oğlunun fotoğrafına her baktığında gözyaşlarına boğuldu, son isteği ise yürek yaktı

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da evine 200 metre uzaklıktaki dağa çıkan ve 150 metre yükseklikteki kayalık alanda cansız bedeni bulunan 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker'in arkadaşlarının olay günü dağlık alanda çektiği videolar ortaya çıktı. Videolarda kayalık alanda oynayan çocukların, tırmanış sonrası gözlerden kaybolan Ali Kazım için, "Ali çok yükseğe çıktı. Oradan gelmesi imkansız" demesi yer aldı. Öte yandan olaydan 228 gün sonrası dağın eteğine gelen anne, oğlunun fotoğraflarıyla süslenen kayalığa kırmızı karanfil bırakırken gözyaşlarına boğuldu.

Olay, 10 Şubat Çarşamba günü Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan - Habibe Ülker çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker, evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan dağlık alana geldi. Saat 18.00 sıralarında dağa çıkıp gözlerden kaybolan Ali'den haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Son olarak dağlık alandaki su deposunda görüldüğünün belirtilmesi üzerine ekipler Ali Kazım Ülker'i arama çalışması başlattı. Çalışmalara bir çoban ile çocuğun ağabeyi de eşlik etti.

TERMAL KAMERALI DRONE İLE BÖLGE TARANDI

Havanın kararmasıyla birlikte işleri zorlaşan ekipler, dağı didik didik taradı. İtfaiye ekipleri, termal kameralı drone ile dağı taradı. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu çocuğun cansız bedeni dağın 150 metre yüksekliğindeki kayalık alanda bulundu.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dağın eteğinde çocuğundan güzel haberi bekleyen anne Habibe Ülker ile ağabeyleri, ekiplerin cenazeyi getirmesiyle sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen gözü yaşlı ailenin feryatları yürekleri dağlarken, küçük çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından bölgede hazır bulunan ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"ALİ EN YÜKSEĞE ÇIKTI, GELMESİ İMKANSIZ"

Öte yandan olay gününde küçük Ali'nin çıktığı dağda, arkadaşlarının çektiği videolar ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlamak için kayalık ve yamaç alanlarda video çeken çocukların çektiği görüntülerde, Ali'nin çok yükseğe çıktığını söyledikleri anlar ve yaşadıkları tehlikeler yer aldı. Bir çocuğun Ali Kazım'dan bahsederek, "Ali çok yükseğe çıktı. Oradan gelmesi imkansız. Mağaraya gitti galiba" ve "Videoya fazla like gelirse, en tepelere kadar çıkacağım. Az önce gösterdiğim yere kadar değil, çünkü orası tehlikeli. Ali Kazım en tepeye kadar çıktı, kayboldu gibi" sözleri de yer aldı.

FOTOĞRAFLARINA BAKTIKÇA GÖZYAŞINA BOĞULDU

Üzücü olay sonrası başta anne Habibe Ülker ve bazı mahalle sakini anneler, bölgede 228 gün boyunca evlat nöbeti tuttu. Dün ise aralarında AK Parti Konyaaltı teşkilatı ve bazı mahalle sakinlerinin yer aldığı kalabalık grup, dağın eteğine gelerek Ali Kazım Ülker'in fotoğraflarının yer aldığı bir kayaya kırmızı karanfil bıraktı. Burada anne Habibe Ülker, oğlunun fotoğrafına bakarak uzun süre gözyaşı döktü. Ayakta güçlükle duran gözü yaşlı kadını, yanındakiler sarılarak teskin etmeye çalıştı.

"KENDİ ELLERİMLE GÖNDERDİM"

Pandemide oğlunun tabletiyle fazla zaman geçirdiğini belirten anne Habibe Ülker, gazetecilere yaptığı açıklamada olay günü oğlunun dışarda oyun oynaması için kendisinin gönderdiğini söyledi. Ülker şunları söyledi:

"Saat 13.00 gibiydi, kendi elimle gönderdim. Dışarıya çık, paten, bisiklet sür, futbol oyna diye. Arkadaşlarıyla oynamak için dışarı çıkmıştı. Saat 16.00 civarı, dağdaki yıkık evin olduğu bölgede Tik Tok'a video çekiyorlar. Kendi sayfası vardı ama arkadaşları o anları çekiyor. Kendi tırmanıp gidiyor, arkadaşları başka şeyler çekiyor. O, arkadaşlarıyla oynamak yerine uzaklaşıyor. Diğer çocuklar da video çekerken bir adım atsa geriye, doğru aşağıya düşecek. Oğlum biraz daha merak ettiğinden sanırım, biraz daha yükseğe çıkmak istiyor. Bir kayadan kayaya atlarken mi, yoksa ayağımı kayıyor bilmiyorum, düşüyor. Orada zaten boynu kırılıyor."

"OĞLUMUN ADIYLA PARK YAPILSIN"

Ülker, yaşadıkları bölgede çocukların oyun oynayacak alanı olmadığını ve söz konusu olayın gerçekleştiği dağlık alanda herhangi bir tedbir alınmadığını ileri sürerek, "Siz bile gelseniz şu manzaraya çıkayım dersiniz. İnsanı çekiyor, cezbediyor. Burada metruk evler harabe içinde duruyor. Çocuklar evin içinde oynasa dahi bir kaza geçirebilir. Oraya bir park yapılmasını ve o dağın da bir çitle çevrilmesini istiyorum. Parkın ismi, oğlumun ismi olursa da çok memnun olurum" ifadelerini kullandı.

"228 GÜNDÜR NÖBET TUTULUYOR"

Olayda ihmal olduğunu ileri süren AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, başka çocuklara zarar gelmemesi ve bölgede önlem alınması için 228 gündür nöbet tutulduğunu kaydetti. Bayar, ailenin dava açması halinde hukuki süreçte de aileye destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

Anne Habibe Ülker'in her zaman yanında olduklarını dile getiren Konyaaltı Kadın Kolları İlçe Başkanı Esra Karababa da, "Kendi çocuğunun başına gelenlerin başka çocukların başına gelmemesi için uğraşıyor. Biz de ona destek oluyoruz" diye konuştu.

Toplanan kalabalık, ardından ellerinde döviz ve çelenkle sloganlar atarak Konyaaltı Sahili bandında yürüyüş gerçekleştirdi ve tedbir alınması için imza kampanyası başlattı.

(Suat Metin - Gazi Taş-İHA)