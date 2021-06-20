Oğlunun emeklerini yanarken gören anne gözyaşlarına boğuldu
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Oğlunun emeklerini yanarken gören anne gözyaşlarına boğuldu

Oğlunun emeklerini yanarken gören anne gözyaşlarına boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da çıkış nedeni belli olmayan yangında, içerisinde tarım iş makinelerinin bulunduğu depo tamamen yanarken, 4 katlı evin dış kaplaması zarar gördü.

Antalya'da çıkış nedeni belli olmayan yangında, içerisinde tarım iş makinelerinin bulunduğu depo tamamen yanarken, 4 katlı evin dış kaplaması zarar gördü. Depoda bulunan hızar makinesi, çapa motoru, ilaç motoru, motosiklet ve bisikletin yanı sıra odunlar tamamen yanarken depo kullanılamaz hale geldi.Yangını ilk fark eden kişi olan Uğur Şahin'in annesi, oğlunun deposunun tamamen yanması üzerine göz yaşlarına hakim olamazken, oğlunun tüm emeklerinin yanıp gittiğini söyledi.

Olay Manavgat ilçesine bağlı Seydiler Mahallesi Aksaz yolu üzerinde bulunan Ramazan Ağca'ya ait 4 katlı evin önünde yaşandı. Hızar makinesinde kesilerek odun yapılmak için bekleyen ahşap paletlerden başladığı iddia edilen yangın, yakında bulunan çok sayıda ahşap palet alev almasıyla kısa sürede büyüyerek 2 ayrı depoya ulaşmasına neden oldu. Ev ve depolardan yükselen dumanlar D-400 karayolundan görüldü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardım etti. Depolarda odun ve benzeri yanıcı maddelerin olması yangının yayılmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de vatandaşların yangın alanına girmemesi için önlem aldı. Yangında Ramazan Ağca'ya ait evin dış kaplaması zarar görürken, yine aynı kişiye ait hızar makinesi, inşaat malzemelerinin bulunduğu depo ile Uğur Şahin'e ait depoda bulunan çara motoru, ilaç motoru, motosiklet, bisiklet ve hızar makinesi tamamen yandı.

Gözyaşı döktü

Yangını ilk fark eden kişi olan Uğur Şahin'in annesi, oğlunun deposunun tamamen yanması üzerine gözyaşlarına hakim olamazken, oğlunun tüm emeklerinin yanıp gittiğini söyledi. Anneyi teselli etmek ise Uğur Şahin'in abisi Hüseyin Şahin'e düştü. Şahin, önemli olanın can kaybı olmaması olduğunu belirterek "Mal çalışılıp yeniden alınır. Allahtan kimseye bir şey olmadı. İtfaiye de kısa sürede gelip yangını söndürdü. İtfaiyecilere de teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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