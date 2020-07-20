Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde 2 kişiyi öldürdü, eşini yaralayıp, intihar etti...
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Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde 2 kişiyi öldürdü, eşini yaralayıp, intihar etti...

Sayın Yazıişleri müdürlerine;'Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar etti' başlıklı haber ölen kişi sayısındaki artış ve kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçildi.

Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde 2 kişiyi öldürdü, eşini yaralayıp, intihar etti...
20.07.2020 20:14 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:18

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar etti' başlıklı haber ölen kişi sayısındaki artış ve kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçildi.

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Derya EVREN- Mehmet İNAN- Müslim SARIYAR/BURSA, - BURSA'da çocuğunun tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezini pompalı tüfek ile basarak, merkez sahibini ve babasını öldürüp, bir kişiyi de yaralayan Ramazan Arı (30), daha sonra evine gidip eşini de silah ile yaralayarak intihar etti.Olay, saat 15.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi 2'nci Kasapoğlu Sokak'ta bulunan Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi.Ramazan Arı, otomobiliyle merkezin olduğu sokağa geldi. Ardından da otomobilinden inip, pompalı tüfeği ile merkeze ateş etmeye başladı. Daha sonra içeri giren Arı, rehabilitasyon merkezinin sahibi Enes Malik Güloğlu (30) ve babası Musa Güloğlu (55) ile çalışan Ayten Yukarı'ya ateş etti. Arı, otomobiline binerek, olay yerinden kaçtı.MERKEZ SAHİBİ İLE BABASI ÖLDÜKurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Merkezde bulunan çalışanlar ve çocuklar, binadan tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Enes Malik Güloğlu'nun babası Musa Güloğlu ise, kaldırıldığı hastanede akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.KARISINI DA POMPALI TÜFEKLE VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI, SEBEBİ KISKANÇLIKRamazan Arı'nın rehabilitasyon merkezindeki saldırının ardından, Osmangazi ilçesindeki evine giderek, eşi Gülsüm Arı'yı (28) da karnından pompalı tüfekle vurarak ağır şekilde yaraladığı belirlendi. Gülsüm Arı'nın hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Ramazan Arı'nın eşi Gülsüm Arı ile şeker hastası oğlunun diyaliz tedavisi gördüğünü belirledi. Arı'nın saldırıyı eşi ile Enes Malik Güloğlu arasında ilişki olmasından şüphelenerek gerçekleştirdiği iddia edildi.Öte yandan Ramazan Arı'nın elinde pompalı tüfekle çekilmiş fotoğraflarını iki yıl önce sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.İNTİHAR ETTİKaçtıktan sonra Osmangazi ilçesi Tabakhaneler bölgesinde bulunan, kendisine ait hurda deposuna giden Ramazan Arı, burada pompalı tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi.OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDARamazan Arı'nın, 7 yaşındaki oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde pompalı tüfek ile Enes Malik Güloğlu ve babası Musa Güloğlu'nu öldürüp, Ayten Yukarı'yı yaralaması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Arı, rehabilitasyon merkezine pompalı tüfekle giriyor. Tüfeği ateşlemeye başlayınca da içeride bulunanlar dışarı kaçmaya başlıyor. Bir süre bekleyen Arı, daha sonra yöneldiği odada ateş ediyor. Görüntünün sonunda bir kişi tarafından kovalanarak, merkezden çıkartılan Arı, pompalı tüfeği düşürüyor.BURSA VALİLİĞİ'NDEN SALDIRI AÇIKLAMASI Bursa Valiliği, Ramazan Arı'nın pompalı tüfek ile Enes Malik Güloğlu ve babası Musa Güloğlu'nu öldürüp, temizlik işçisi Ayten Yukarı ile eşi Gülsüm Arı'yı yaraladıktan sonra intihar etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20.07.2020 günü saat 15.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme olayı ile ilgili yapılan araştırmada, Ramazan Arı isimli şahıs Enes Malik Güloğlu'nu kalbinden, babası Musa Güloğlu'nu başından ve boynundan hayati tehlike arz edecek şekilde vurmuş, ayrıca iş yerinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ayten Yukarı'yı da sağ kolundan hayatı tehlike arz etmeyecek şekilde yaralamıştır. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçmış, Osmangazi ilçesi Tabakhane bölgesinde eşi Gülsüm Arı'yı karnından vurarak, ağır yaralamış, kendisini de kafasından vurarak intihar etmiştir. Yaralı şahısların sağlık kuruluşlarında tedavilerine başlanılmış olup, olay çok yönlü olarak araştırılmaktadır. Konuyla ilgili olarak adli soruşturmaya başlanılmıştır."


Kaynak: DHA

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