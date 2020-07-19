Oğlunun düğününde silahla ateş açılmaması için pankart astı TOKAT'ta yaşayan Hasan Altuntaş (55), oğlunun düğününde havaya silahla ateş edilmesinin önüne geçmek için, üzerinde 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma' yazan pankartı evinin önüne astı.

TOKAT'ta yaşayan Hasan Altuntaş (55), oğlunun düğününde havaya silahla ateş edilmesinin önüne geçmek için, üzerinde 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma' yazan pankartı evinin önüne astı.

Tokat'ta koronavirüs nedeniyle iptal edilen düğünler normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladı. Düğünlere maskesiz gelen davetlilere maske dağıtılırken, düğün sahibi tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor. Erenler Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Hasan Altuntaş, en büyük oğlu Cafer Altuntaş'ın (28) düğününde, havaya silahla ateş edilmesinin önüne geçmek için 'Mutluluğa kurşun sıkma geleceğini karatma' yazılı pankart astı. Pankartı gören davetlilerin ise uyarıyı dikkate alarak havaya ateş açmadı.

'MUTLULUĞUMUZUN BOZULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'Düğünlerde silah atılmasına karşı olduğunu söyleyen Hasan Altuntaş, "Düğünlerimizde silaha hayır diyoruz. Mutluluğumuzun bozulmasına izin vermeyeceğiz. Silah atılmadığı zaman insanlar daha mutlu oluyorlar. Düğünlere insanlar çocuklarıyla birlikte geliyorlar. Düğünlerde silah atıldığı zaman çocuklarımızı götüremiyoruz. Şimdi silah falan yok. Silahın her türlüsüne hayır diyoruz" dedi. 'SOSYAL MESAFE İÇİN UYARIYORUZ'

Damat Cafer Altuntaş ise, "Biz düğünlerde silah atılmasına karşıyız. Kimseye bir şey olmaması için pankart astık. Düğünlere eskiden korkarak gidiyorduk. Bundan 4 yıl önce bir düğüne gitmiştim. Tabanca ve tüfek sesinden zor çıktım. Bu şekilde çok mutluyuz. Düğünümüzde ise koronavirüs nedeniyle misafirlerimizi sosyal mesafe kuralı konusuna uyarıyoruz. Bunun da çabasındayız. Çünkü herkesin hayatını da düşünmek zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA