Oğlunun düğünü öncesi Kovid-19'u yenmenin mutluluğunu yaşıyor İzmir'de yakalandığı yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hastanedeki tedaviyle iyileşen 52 yaşındaki Serpil İzler, ağustos ayında evlenecek oğlunun düğünü öncesi hastalığı yenmenin sevincini yaşıyor.

İzmir'de yakalandığı yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hastanedeki tedaviyle iyileşen 52 yaşındaki Serpil İzler, ağustos ayında evlenecek oğlunun düğünü öncesi hastalığı yenmenin sevincini yaşıyor.

Buca ilçesinde yaşayan İzler, yoğun eklem ağrıları ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Kovid-19 testi pozitif çıkan İzler, hastanede tedavi altına alındı. Tedavi sürecinde çeşitli ilaçlar kullanan ve 7 gün sonra yapılan Kovid-19 testi negatif çıkan İzler taburcu edildi, 14 gün karantina sürecine girdi.

Karantina bitiminde yapılan testin sonucu da negatif çıkan İzler, hastalık sürecinde kendisini motive eden oğlunun en mutlu günü olan düğünü için hazırlıklarına başladı.

İzler, AA muhabirine yaptığı açıklamada 23 Mart'ta kendisine teşhis konulduğunda çok ağladığını ve inanamadığını belirterek hastane sürecinde ailesi ve arkadaşlarının büyük desteğini gördüğünü ifade etti.

Daha önce bu hastalığa inanmadığını ve "Bana bulaşmaz" diye düşündüğünü dile getiren İzler, hastanede yattığı sürece sağlıklı beslendiğini, sürekli meyve yediğini ve kendisini olumlu yönde motive etmeye çalıştığını söyledi.

"Oğlumun düğünü motivasyon kaynağım oldu"

Ailesinin de test yaptırdığını ve negatif çıkmasıyla büyük mutluluk yaşadığını dile getiren İzler, şöyle devam etti:

"Şeker ve tansiyon yok. Kronik rahatsızlık yok. Meyve yedim sürekli. 'Ben iyileşeceğim, buradan çıkacağım' dedim. Ateşimi ölçüyorlardı, hiç yükselmedi yatarken. 'Kronik rahatsızlığın olmadığı için iyi atlattın' dedi hemşireler. Sağlık Bakanlığından da eve çıkınca aradılar. Ateşimi sordular, 'Hafif atlattın' dediler. Arkadaşlarım hep dua etmişler, onların duaları ile ayağa kalktım. İlk gün çok ağladım. Nasıl olacak diye düşündüm. Hiç bana olacağını tahmin etmiyordum. Etrafımda da yoktu. Şu an çok iyiyim. İyi hissediyorum kendimi. Hastaneden çıktıktan sonra 14 gün karantinada odadan dahi dışarı çıkmadım. Hastanede güvercin ve martıları besleyerek kendimi oyalamaya çalıştım."

Oğlunun 28 Ağustos'taki düğününün kendisine motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan İzler, "Oğlum çok moral verdi bana. 'Anne bak düğünüm var, ona göre iyileşeceksin, kendini dirençli tut' dedi. Oğlumun düğünü inşallah çok iyi geçecek, onu düşünerek iyileştim, atlattım bu virüsü üstümden çok sevinçliyim. Kayınvalide oluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA