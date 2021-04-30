OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ ALIŞVERİŞİNE GİDERKEN KAZADA ÖLEN ZEYNEP'İN EŞİNDEN BURUK PAYLAŞIM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ ALIŞVERİŞİNE GİDERKEN KAZADA ÖLEN ZEYNEP'İN EŞİNDEN BURUK PAYLAŞIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Finike ilçesinde oğluna doğum günü alışverişine giderken kullandığı otomobile kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Zeynep Apçin'in (31) eşi Mehmet Apçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oğlumun doğum günü, eşimin, aşkımın, 13 yıllık hayat arkadaşımın ölüm günü oldu.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde oğluna doğum günü alışverişine giderken kullandığı otomobile kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Zeynep Apçin'in (31) eşi Mehmet Apçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oğlumun doğum günü, eşimin, aşkımın, 13 yıllık hayat arkadaşımın ölüm günü oldu. Ben senden razıydım aşkım, Allah da senden razı olsun" dedi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. Zeynep Apçin, oğlu Cemil'in 5'inci doğum günü alışverişi için 07 ZBZ 06 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Apçin'in otomobiline, sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu kavşakta E.A. yönetimindeki 07 TDE 08 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun metrelerce önünde sürüklediği otomobil, hurdaya döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Zeynep Apçin yaşamını yitirdi, oğlu Cemil ile yakınları Selda (41), Emine (25), Hatice (15) ve Arife Miray Apçin (5) yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kamyon şoförü E.A. ise gözaltına alındı.

EŞİNDEN BURUK PAYLAŞIM

Zeynep Apçin'in cenazesi dün akşam saatlerinde Hasyurt Yarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Apçin'in eşi Mehmet Apçin, sosyal medya hesabından buruk bir paylaşım yaptı. Mehmet Apçin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün oğlum Cemil 5 yaşında. Biz de 5'inci doğum gününü kutlayacaktık. Diğer 4 doğum günündeki mutluluk fotoğraflarına 5'inci fotoğrafı ekleyecektik ama ekleyemedik. Rabbim izin vermedi. Oğlumun doğum günü, eşimin, aşkımın, 13 yıllık hayat arkadaşımın ölüm günü oldu. Onu kara toprağa verdim. Acım çok çok büyük, tarifi yok bu acının. Biz birbirimizi çok sevdik. Ben senden razıydım aşkım. Cemilimin, çocuğumun anası. Allah da senden razı olsun. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum."

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ ALIŞVERİŞİNE GİDERKEN KAZADA ÖLEN ZEYNEP'İN EŞİNDEN BURUK PAYLAŞIM
OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ ALIŞVERİŞİNE GİDERKEN KAZADA ÖLEN ZEYNEP'İN EŞİNDEN BURUK PAYLAŞIM
OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ ALIŞVERİŞİNE GİDERKEN KAZADA ÖLEN ZEYNEP'İN EŞİNDEN BURUK PAYLAŞIM
OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ ALIŞVERİŞİNE GİDERKEN KAZADA ÖLEN ZEYNEP'İN EŞİNDEN BURUK PAYLAŞIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Oğlunun doğum günü alışverişine giderken kazada ölen Zeynep'in eşinden buruk paylaşım
Oğlunun doğum günü alışverişine giderken kazada ölen Zeynep'in eşinden buruk paylaşım
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Burak Sergen Meral Kaplan Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Ali Tandoğan Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ ALIŞVERİŞİNE GİDERKEN KAZADA ÖLEN ZEYNEP'İN EŞİNDEN BURUK PAYLAŞIM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:37:59. #1.15#

title