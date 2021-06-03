OĞLUNUN DAMA ATTIĞI DİKİŞ LASTİĞİNİ ALMAK İSTERKEN, DÜŞÜP YARALANDI
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OĞLUNUN DAMA ATTIĞI DİKİŞ LASTİĞİNİ ALMAK İSTERKEN, DÜŞÜP YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da oğlunun, komşusunun damındaki tentenin üzerine attığı dikiş lastiğini almak isterken portatif merdivenden düşen Didem Yeman (29), yaralandı.

ADANA'da oğlunun, komşusunun damındaki tentenin üzerine attığı dikiş lastiğini almak isterken portatif merdivenden düşen Didem Yeman (29), yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Terzilik yapan Didem Yeman, evinde etek dikerken yanına gelen oğlu dikişte kullandığı lastiği alıp, komşusunun damına attı. Lastik, damdaki tentenin üzerine düştü. Portatif merdivene çıkıp lastiği alan Didem Yeman, inerken dengesini kaybetti. Başını beton zemine çarp Yeman yaralandı. Didem Yeman, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

OĞLUNUN DAMA ATTIĞI DİKİŞ LASTİĞİNİ ALMAK İSTERKEN, DÜŞÜP YARALANDI
OĞLUNUN DAMA ATTIĞI DİKİŞ LASTİĞİNİ ALMAK İSTERKEN, DÜŞÜP YARALANDI
OĞLUNUN DAMA ATTIĞI DİKİŞ LASTİĞİNİ ALMAK İSTERKEN, DÜŞÜP YARALANDI
OĞLUNUN DAMA ATTIĞI DİKİŞ LASTİĞİNİ ALMAK İSTERKEN, DÜŞÜP YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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OĞLUNUN DAMA ATTIĞI DİKİŞ LASTİĞİNİ ALMAK İSTERKEN, DÜŞÜP YARALANDI - Haberler
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