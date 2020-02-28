Oğlunun akülü aracı için baz istasyonundan akü çaldı

28.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:50

Adana'da baz istasyonundan 4 akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı. Zanlılardan birinin aküleri oğlunun akülü aracı için çaldığını söylediği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde 13 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan baz istasyonu dolabını açan şüpheliler burada bulunan 4 aküyü çaldı. Sinyalin kesilmesi üzerine, bölgeye giden görevliler dolap içindeki akülerin çalındığını fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızların geldiği aracın plakasını saptayan polis, Zeynel Abidin G. (29) ve Şirin Samet Ö.'yü (29) yakaladı. Eskiden aynı firmada çalıştığını söyleyen Zeynel Abidin G. sorgusunda, "Aküyü oğlumun akülü arabasına takmak için kullanacaktım. Saha dolabının anahtarı çalıştığım dönemden kalmıştı. Akülerin kablolarını kesip aldım. Eve getirdiğimde aküleri oğlumun arabasında denedim, fakat büyük geldi. Ben de evimin yanındaki boş arsaya bıraktım" dediği öğrenildi.



Şirin Samet Ö. ise verdikleri zararı ödemek istediklerini söyledi.



Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA