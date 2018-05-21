İzmir'in Göbeğinde Suriyeli Baba, Oğlunu Zincire Vurup İşkence Etti
İzmir'de çocuğunu ayaklarından zincirleyip pencereye bağlayan baba hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir'de, 11 yaşındaki oğlunu dövüp, ayaklarından zincire vurarak, pencere demirine kilitleyen Suriyeli baba hakkında, 'çocuğa karşı eziyet ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan dava açıldı.
POLİSLER 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ZİNCİRLENMİŞ HALDE GÖRDÜ
Olay, 2016 yılında, Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Bayraklı sahilinde devriye gezen polis ekipleri, bir çocuğun ayak bileğinde asma kilit ve zincir olduğunu gördü. Adının M.H.H. olduğunu öğrenen polisler, küçük çocuğu polis merkezine götürdü.
ÇOCUĞU BAĞLAYAN BABA GÖZALTINA ALINDI
O dönem 11 yaşında olan M.H.H., zinciri, babasının ayağına bağladığını ve kendisini pencere demirine kilitlediğini söyledi. M.H.H.'nin ifadesi üzerine eve giden ekipler, baba Mahmoud H.H.'yi gözaltına aldı. Bu arada sağlık kontrolü için hastaneye götürülen M.H.H.'nin vücudunda darp izlerine rastlandı.
YAPTIKLARINI İNKAR EDEN BABAYA DAVA AÇILDI
Polis merkezinde verdiği ifadesinde, çocuğunun kendisinden izinsiz evden kaçtığını ileri süren Mahmoud H.H., M.H.H.'yi darbettiğini; ancak zincirle bağlamadığını iddia etti. Emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılan Mahmoud H.H. hakkında, 'çocuğa karşı eziyet ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan dava açıldı.
BABA HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanık Mahmoud H.H. katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen de davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Özen'in katılma talebini kabul ederek, sanık Mahmoud H.H. hakkında, yakalama kararı çıkarılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.
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Suriyeliler kadar hayvan gormedim..bu haberi yapanda hayvan..videoda adliyeyi gostermis sadece..patronunun isine son vermesi lazimCevap Yaz Yayından Kaldır
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BOŞUNA SEVMEMEZLİK YAPMIYORUM SURİYELİLERİ VİCDANSIZLAR SANKİ ÇOK İYİ BAKABİLİYORLARMIŞ GİBİ -5-6 TANE ÇOCUKTAN AŞA ÇOCUK YAPMIYORLAR...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır