Oğlunu ve yengesini bıçaklayarak öldürdü Adıyaman'da öz oğlunu ve yengesini bıçaklayarak öldüren bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen kadın, adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da öz oğlunu ve yengesini bıçaklayarak öldüren bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen kadın, adliyeye sevk edildi. Kan donduran ifadeler kullanan zanlı, "Oğlumu acı çekmemesi için öldürdüm, anne acısı çekiyordu" dedi.

Olay, Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi 2858 Nolu Sokak'ta önceki gece meydana geldi. İki çocuk annesi Sultan Cengiz (36) ve 7 yaşındaki oğlu Ali Delibaş ile beraber mutfakta bulunan ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Zeynep Delibaş, mutfakta eline aldığı bıçakla önce yengesi Sultan Cengiz'i ve kendi oğlu Ali Delibaş'ın boğazını kesti. Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sultan Cengiz ve Ali Delibaş yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ali Delibaş ve Sultan Cengiz'in cenazeleri sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Ali Delibaş'ın cenazesi Adıyaman Karapınar Mezarlığında, Sultan Cengiz ise merkeze bağlı Kayaönü Köyü Mezarlığında yakınları tarafından defnedildi.

Olayın ardından firar eden Zeynep Delibaş, polis ekipleri tarafından sabaha karşı olayın meydana geldiği evin yakınlarında gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Zeynep Delibaş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine götürüldü. Burada ilk kontrolleri yapılan zanlı daha sonra Adli Tıp Birimine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

"Oğlum acı çekiyordu"

Oğlunu ve yengesini bıçaklayarak öldüren Zeynep Delibaş, gazetecilerin "pişman mısınız" sorusuna, 'Pişmanım. Oğlum Ali acı çekiyordu öldürdüm. Acı çekmemesi için yaptım. Anne acısı çekiyordu" sözlerini kullandı.

Kanlı şalvarıyla adliyeye sevk edildi.

Bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen Zeynep Delibaş'ın üzerinde bulunan kanlı şalvardaki bıçak izleri dikkatlerden kaçmadı. Oğlunun ve yengesinin kanının bulaşmış olduğu şalvar ile hastaneye getirilen Zeynep Delibaş, tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA