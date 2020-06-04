Oğlunu uyuşturucudan kaybetti, kan bağışı kampanyasına öncülük etti ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, turizmci Nihat Tokgöz, geçen nisan ayında yaşamını yitiren oğlu Denizcan Tokgöz (20) anısına kan bağışı kampanyasına öncülük etti.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, turizmci Nihat Tokgöz, geçen nisan ayında yaşamını yitiren oğlu Denizcan Tokgöz (20) anısına kan bağışı kampanyasına öncülük etti. Kaş'ta düzenlenen kan bağışı kampanyasında, iki günde 273 ünite kan bağışı toplandı.

Kaş'ta turizmci Nihat Tokgöz, 28 Nisan'da uyuşturucu nedeniyle kaybettiği oğlu Denizcan Tokgöz için, gençler üzerinde farkındalık yaratmak, kan bağışının önemine ve uyuşturucuya dikkati çekmek amacıyla kan bağışı kampanyasına öncülük etti. Tokgöz, Covid-19 nedeniyle kan stoklarında sıkıntı yaşanmasının ardından topladığı 154 bağışçı listesiyle Kaş Kaymakamlığı'na ve Kaş Belediyesi'ne başvurdu. Gerekli girişimlerin ardından Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi'ne bağlı Kızılay Antalya Kan Merkezi, kan bağışı için Kaş'a geldi.

Doktor Veysi Aldemir başkanlığındaki 7 kişilik Kızılay ekibi, iki gün boyunca Kaş Limanı'nda kan bağışı topladı. Birinci gün 133 ünite, ikinci gün 140 ünite olmak üzere iki günde 273 ünite kan toplandı.Kan bağışı kampanyası boyunca, Denizcan'ın fotoğrafının asılı olduğu stantta baba Nihat Tokgöz gelenleri karşıladı. Stantta, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla ilgili broşür dağıttı. Psikologlar da ailelerle görüşmeler yaptı.Nihat Tokgöz, "28 Nisan tarihinde 20 yaşındaki Denizcan'ımı, sentetik uyuşturucudan kaybettim. Madde bağımlılığı konusunda bir şeyler yapmak istiyorum. Başka gençlerin, çocukların bu illetten ölmesini istemiyorum. Ben oğlumu kaybettim. Ama diğer gençlerin bu illetten korunması gerekiyor. Covid-19 nedeniyle Kızılay'ın kan stoklarının azaldığını okudum. Gece gündüz çalışarak 154 bağışçı listesi oluşturdum. Kaymakamlığa başvurdum. Bu tür etkinliklere katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Kızılay Antalya Kan Merkezi Doktoru Veysi Aldemir de "Nihat Tokgöz arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisi oğlunu kaybetmiş. Ancak diğer canların kaybolmaması için çaba içinde. İki günde toplanan 273 ünite kan, Covid-19 salgınında büyük bir rakam. Bunun yanında 2 gün boyunca uyuşturucu konusunda çalışmalar yapıldı. Bir farkındalık yaratıldı" diye konuştu.

Kaynak: DHA